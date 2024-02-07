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Spor

Süper Lig'de 26. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinin maç programını açıkladı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Süper Lig'de 26. haftanın programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta müsabakalarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

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