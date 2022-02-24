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Spor

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

IHA24 Şubat 2022 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:38
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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 26 Şubat Cumartesi, 27 Şubat Pazar ve 28 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Adana Demirspor - Antalyaspor ve Trabzonspor -Kayserispor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile, Galatasaray da evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - F.T. Antalyaspor

20.00 Trabzonspor- Y. Kayserispor

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - V. Fatih Karagümrük

19.00 D.G. Sivasspor - Beşiktaş

27 Şubat Pazar

13.30 GZT Giresunspor - Göztepe

13.30 Altay - Gaziantep FK

16.00 A. Hatayspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

16.00 A. Alanyaspor - İ.H. Konyaspor

19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

  • Süper Lig
  • Adana Demirspor Antalyaspor
  • Trabzonspor Kayserispor

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