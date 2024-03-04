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Spor

Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı! İşte oluşan puan durumu...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, bugün oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı! İşte oluşan puan durumu...
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Yukatel Adana Demirspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, Bitexen Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yi 1-0, Corendon Alanyaspor da taraftarının önünde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Haftaya lider giren Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 75'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Atakaş Hatayspor'u deplasmanda Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de zirve yarışında haftayı kayıpsız atlattı.

46 puanı bulunan ekiplerden üçüncü sıradaki Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki Beşiktaş ise sahasında Galatasaray'a mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Haftaya küme düşme hattında giren Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Siltaş Yapı Pendikspor rakiplerine mağlup olurken, son sırada yer alan İstanbulspor ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Alınan sonuçların ardından düşme hattındaki sıralamada bir değişiklik olmadı.

SONUÇLAR

Ligin 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: 0-0

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 0-2

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 3-1

Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY28243158154375
2.FENERBAHÇE28234172225073
3.TRABZONSPOR28144104436846
4.BEŞİKTAŞ28144103932746
5.KASIMPAŞA28117104850-240
6.RAMS BAŞAKŞEHİR28116113633339
7.ÇAYKUR RİZESPOR28116113140-939
8.BITEXEN ANTALYASPOR2891183331238
9.EMS YAPI SİVASSPOR2891183437-338
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2881194036435
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR28108103541-635
12.YILPORT SAMSUNSPOR2896133337-433
13.CORENDON ALANYASPOR2871293541-633
14.TÜMOSAN KONYASPOR28710112839-1131
15.MKE ANKARAGÜCÜ28612103336-330
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2878133232029
17.ATAKAŞ HATAYSPOR28611113239-729
18.GAZİANTEP FK2877143141-1028
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2868143257-2526
20.İSTANBULSPOR2837182152-3113

Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un 3'er puanı silindi.

29. HAFTA

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Mart Cuma:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

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