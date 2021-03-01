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Spor

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:56
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

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