21 Ağustos 2025 Perşembe
  • Süper Lig'de 3. hafta heyecanı! İşte maç programı
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın oynanacak Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla açılacak.

21 Ağustos 2025 Perşembe 09:13
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı! İşte maç programı
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

