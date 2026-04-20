İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8644
  • EURO
    52,9614
  • ALTIN
    6948.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: İşte bitime 4 hafta kala son durum...
Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: İşte bitime 4 hafta kala son durum...

Süper Lig'de 30. haftanın tamamlanmasıyla son 4 haftaya girildi. Zirve yarışında Galatasaray avantajını korurken, Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kayıplarıyla yara aldı.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 22:28
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi.

Şampiyonluk potasındaki ekiplerden Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerek iddiasını güçlendirdi.

Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak puan kaybederken, Trabzonspor da evinde ağırladığı RAMS Başakşehir'e uzatma dakikalarında puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

SONUÇLAR

Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: 1-2

Kocaelispor-Göztepe: 1-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 1-0

Samsunspor-Beşiktaş: 2-1

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: 3-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 30. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGBMAYAVPuan
1.GALATASARAY30225369234671
2.FENERBAHÇE301910168303867
3.TRABZONSPOR30198357322565
4.BEŞİKTAŞ30167754361855
5.RAMS BAŞAKŞEHİR30139848311748
6.GÖZTEPE301212637271048
7.SAMSUNSPOR30101283639-342
8.ÇAYKUR RİZESPOR30910114142-137
9.TÜMOSAN KONYASPOR30910113841-337
10.GAZİANTEP FK30910114149-837
11.KOCAELİSPOR3099122534-936
12.CORENDON ALANYASPOR3061593535033
13.KASIMPAŞA30710132941-1231
14.HESAP.COM ANTALYASPOR3077163049-1928
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3067172944-1525
16.İKAS EYÜPSPOR3067172244-2225
17.ZECORNER KAYSERİSPOR30411152157-3623
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3055202753-2620

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

ÖNERİLEN VİDEO

Denizin 1600 metre altında 40 yıldır sessizce bekleyen bir nükleer canavar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.