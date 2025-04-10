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Spor

Süper Lig'de 31. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı...

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın yapılacak Samsunspor-Galatasaray maçıyla yarın başlayacak. İşte haftanın programı...

AA10 Nisan 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Süper Lig'de 31. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı...
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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