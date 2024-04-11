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Spor

Süper Lig'de 32. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak olan Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması ile başlayacak.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Süper Lig'de 32. hafta başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

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