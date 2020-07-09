İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8679
  • EURO
    7,7813
  • ALTIN
    400.445
  • BIST100
    118744
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:00
ABONE OL

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de görev alacak haftanın hakemleri şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

21:00 Göztepe - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

12 Temmuz Pazar

18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)

21:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)

21:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)

13 Temmuz Pazartesi

18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)

18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)

21:00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)

21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.