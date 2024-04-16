Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.





Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanan 32. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR konuşmaları;

Dakika 54: Karagümrük - Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin penaltısı

Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."

Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."

Dakika 86: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında iptal olan penaltısı

Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."

Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."

Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."

Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?"