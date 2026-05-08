  • Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlayacak!

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla sürecek. İşte haftanın programı...

AA8 Mayıs 2026 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın 20.00'de oynanacak.

Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Kocaelispor deplasmanında boy gösterecek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına ligde haftanın programı şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.