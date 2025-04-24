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Spor

Süper Lig'de 33. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı...

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Süper Lig'de 33. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı...
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Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

26 Nisan Cumartesi

16.00 Sivasspor - Antalyaspor

19.00 Bodrum FK - Samsunspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

27 Nisan Pazar

16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

19.00 Eyüpspor - Galatasaray

28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir

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