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Spor

Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan maçların programını duyurdu.

İHA28 Mart 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının programını duyurdu.

Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:

19 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

16.00 Antalyaspor - Hatayaspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Pendikspor

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe

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