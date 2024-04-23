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Spor

Süper Lig'de 33. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. İşte oluşan puan durumu...

AA23 Nisan 2024 Salı 01:42 - Güncelleme:
Süper Lig'de 33. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2

Puan durumu

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY33293177215690
2.FENERBAHÇE33275187305786
3.TRABZONSPOR331741256431355
4.BEŞİKTAŞ33156124438651
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ33147124438649
6.ÇAYKUR RİZESPOR33146134349-648
7.KASIMPAŞA33137135559-446
8.BITEXEN ANTALYASPOR331112103838045
9.CORENDON ALANYASPOR331112104346-345
10.EMS YAPI SİVASSPOR331112104045-545
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR33914104944541
12.YILPORT SAMSUNSPOR33109143743-639
13.MKE ANKARAGÜCÜ33813124043-337
14.MONDİHOME KAYSERİSPOR331010133747-1037
15.TÜMOSAN KONYASPOR33812133447-1336
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ3397173750-1334
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3389163742-533
18.ATAKAŞ HATAYSPOR33712143746-933
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3379173768-3130
20.İSTANBULSPOR3347222661-3516
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

34. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

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