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Spor

Süper Lig'de 34. haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
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Ligde 34. haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Kasımpaşa'yı, Demir Grup Sivasspor ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip, son haftaların formda rakibi karşısında sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sivasspor ise Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde 4 maçlık kazanamama serisini Adana Demirspor'u 3-1 yenerek sonlandıran lider Trabzonspor, puanını 76'ya çıkardı. Bordo-mavili ekip, kalan 4 maçta 1 puan alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ciddi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haftayı Gaziantep FK deplasmanından 1 puan alarak kapatan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

Fenerbahçe'ye mağlup olan Çaykur Rizespor ile Galatasaray'a yenilen Altay, 30'ar puanda kaldı ve ligde kalma ümitlerini zora soktu.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 34. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6

Gaziantep FK-Göztepe: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: 2-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-3

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Altay-Galatasaray: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 0-3

PUAN DURUMU

Ligde geride kalan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. TRABZONSPOR342210263293476
2. FENERBAHÇE34198764352965
3. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR34197859382164
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR341761149321757
5. ADANA DEMİRSPOR3414101050401052
6. AYTEMİZ ALANYASPOR34157125956352
7. BEŞİKTAŞ34131294944551
8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR34149114440451
9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK34148124249-750
10. ATAKAŞ HATAYSPOR34147135054-449
11. KASIMPAŞA34138135647947
12. GALATASARAY34138134547-247
13. DEMİR GRUP SİVASSPOR341112114443145
14. YUKATEL KAYSERİSPOR341110134755-843
15. GAZİANTEP FK34119144349-642
16. GZT GİRESUNSPOR34117163641-540
17. ALTAY3486203450-1630
18. ÇAYKUR RİZESPOR3486203365-3230
19. GÖZTEPE3477203858-2028
20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3455242558-3320

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın müsabaka programı şöyle:

29 Nisan Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

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