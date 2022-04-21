Süper Lig'de 34. haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 23 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar ve 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Lider Trabzonspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray İzmir'de Altay ile karşılaşacakken, Beşiktaş da Kasımpaşa ile evinde oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

23 Nisan Cumartesi

16.00 Gaziantep FK - Göztepe

16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor

24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor

16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor

20.30 Altay - Galatasaray

20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor

25 Nisan Pazartesi

20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa