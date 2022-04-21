Süper Lig'de 34. haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 23 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar ve 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Lider Trabzonspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray İzmir'de Altay ile karşılaşacakken, Beşiktaş da Kasımpaşa ile evinde oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK - Göztepe
16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor
20.30 Altay - Galatasaray
20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor
25 Nisan Pazartesi
20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa