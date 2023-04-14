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Spor

Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları belli oldu

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve 35. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının tarihi belli oldu.

14 Nisan 2023 Cuma 19:33 - Güncelleme:
Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları belli oldu
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TFF, Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarına ilişkin programları duyurdu.

Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

34. HAFTA

16 Mayıs Salı:

17.00 Sivasspor - Kasımpaşa

20.00 Alanyaspor - Konyaspor

20.00 İstanbulspor - Galatasaray

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Başakşehir - Ümraniyespor

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

35. HAFTA

20 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor

19.00 Kayserispor - Alanyaspor

19. Galatasaray - Sivasspor

21 Mayıs Pazar

16:00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

19.00 Antalyaspor - Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

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