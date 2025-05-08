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Spor

Süper Lig'de 35. hafta perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Başakşehir-Fenerbahçe maçı ile Gaziantep FK-Alanyaspor maçları yarın saat aynı saatte başlayacak.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Süper Lig'de 35. hafta perdesi yarın açılacak
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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.

Papara Park'taki Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

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