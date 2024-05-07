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Spor

Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte son durum...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. İşte oluşan puan durumu...

AA7 Mayıs 2024 Salı 01:36 - Güncelleme:
Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte son durum...
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Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.

Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA PUANLAR YAKIN

Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2

İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1

Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1

Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0

PUAN DURUMU
Ligde 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY35313186226496
2.FENERBAHÇE35286189315890
3.TRABZONSPOR351841361481358
4.RAMS BAŞAKŞEHİR351671250401055
5.BEŞİKTAŞ35166134842654
6.CORENDON ALANYASPOR351213105047349
7.KASIMPAŞA35147145763-649
8.ÇAYKUR RİZESPOR35147144754-749
9.EMS YAPI SİVASSPOR351212114251-948
10.BITEXEN ANTALYASPOR351112124044-445
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR351014115047344
12.YILPORT SAMSUNSPOR35119154045-542
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR351111134150-941
14.MKE ANKARAGÜCÜ35815124346-339
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK35910164345-237
16.TÜMOSAN KONYASPOR35813143448-1437
17.GAZİANTEP FK3598184055-1535
18.ATAKAŞ HATAYSPOR35713153949-1034
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR3589184071-3133
20.İSTANBULSPOR3547242668-4216

Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.

36. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

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