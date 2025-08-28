İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Süper Lig'de 4. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın oynanacak Göztepe-Konyaspor maçıyla başlayacak.

28 Ağustos 2025 Perşembe 09:11
Süper Lig'de 4. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

