12 Ağustos 2025 Salı
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

12 Ağustos 2025 Salı 23:33
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Galatasaray ve Gaziantep FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Trabzonspor saha olayları, Göztepe ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nu futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, yeşil-beyazlı kulübün yöneticileri Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya, Gençlerbirliği Kulübü yöneticisi Rıfat Songür ile Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal'ı talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verdi.

1. LİG SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 9 kulüp ve 3 futbolcuyu farklı gerekçelerle disipline gönderdi.

Arca Çorum FK, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket, Eminevim Ümraniyespor ile Sipay Bodrum FK, talimatlara aykırı hareket, Bandırmaspor, Sakaryaspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, İmaj Yapı Vanspor, Adana Demirspor ile Amed Sportif Faaliyetler, çirkin ve kötü tezahürat, Serikspor ise sahtecilik ve yanıltma ile sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin, hakaretleri, Ümraniyesporlu futbolcu Cebio Soukou ile Uğur Okulları İstanbulsporlu futbolcu Alieu Cham kural dışı hareket nedeniyle disipline verildi.

