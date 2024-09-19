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Spor

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta yarın başlıyor. Haftanın açılış maçı Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak. Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi oynanacak.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılıyor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in bay geçtiği 6. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

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