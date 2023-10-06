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Spor

Süper Lig'de 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği

Son olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de görevinden istifa etmesiyle Süper Lig'in ilk 7 haftasında 7 teknik direktör değişikliği yaşanmış oldu.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 13:33 - Güncelleme:
Süper Lig'de 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla Trendyol Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7. teknik direktör değişikliği yaşandı.

İstedikleri sonuçları alamayan Süper Lig ekipleri, teknik direktörleriyle yollarını ayırmaya devam ediyor. Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Beşiktaş da teknik direktörü ile yol ayrımı yaşadı. Böylece siyah-beyazlılarda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Bu sezon Süper Lig'de ilk olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu takımdan ayrılmıştı.

Şenol Güneş ile birlikte Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı. 5 takım yeni teknik direktörleriyle anlaşırken, İstanbulspor ile Samsunspor ise henüz yeni bir anlaşma sağlamadı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Emre Belözoğlu - Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş

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