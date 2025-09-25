İSTANBUL 25°C / 19°C
25 Eylül 2025 Perşembe
  • Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılıyor
Spor

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılıyor

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış maçında Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

25 Eylül 2025 Perşembe 10:07
Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılıyor
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

