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Spor

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk edecek.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

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