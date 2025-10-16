İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

AA16 Ekim 2025 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

