Süper Lig'de Albert Riera sürprizi

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim ve Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Albert Riera, Olimpija Ljubljana serüveninden sonra yeniden Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Takımı şampiyon yapmasının ardından ülkede kahraman ilan edilmesine rağmen ayrılma kararı alan İspanyol futbol adamının yeni rotası Süper Lig olabilir. Tarihi başarının ardından Riera'nın ismi Avrupa'dan birçok takımla anılırken, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük de başarılı hocaya talip oldu.

CANNAVARO OLMADI



Andrea Pirlo ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, ciddi şekilde ilgilendiği Riera ile kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Riera'nın da kariyerine Türkiye'de devam etmeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Cannavaro ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramayan İstanbul ekibi, Riera'yla yeni bir sayfa açmak istiyor. Başkan Süleyman Hurma, genç teknik adamla başarılı olacağını düşünüyor.