İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9419
  • EURO
    30,2718
  • ALTIN
    1712.06
  • BIST100
    6364.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de Alexandru Cicaldau sürprizi
Spor

Süper Lig'de Alexandru Cicaldau sürprizi

Galatasaray'ın geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Alexandru Cicaldau'ya Süper Lig'den Sivasspor talip oldu.

Fanatik19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Süper Lig'de Alexandru Cicaldau sürprizi
ABONE OL

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Bir taraftan takımı güçlendirmek için önemli transferlere imza atmaya hazırlanan sarı-kırmızılı takımda ayrılacak oyuncuların durumu da büyük merak konusu...

6.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Geçen sezon 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau bu sezon başı kampına davet almış ancak Avusturya'ya götürülmemişti. Okan Buruk Rumen orta sahanın performansını yeterli bulmadığı için kadroya dahil etmemişti.

BAŞAKŞEHİR'LE ANILDI!

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Başakşehir'le anıldı ancak Emre Belözoğlu'nun bu transfere sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Başakşehir dışında Pendikspor'a önerilen Rumen futbolcuyu teknik direktör Osman Özköylü'nün de istemediği belirtiliyor.

İKİ TALİP VAR!

Galatasaray'ın değer kaybetmemesi adına kiralamak istediği Alexandru Cicaldau'yu Süper Lig'den iki kulüp istiyor. Servet Çetin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor Rumen futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. Sivasspor gibi Konyaspor'da Cicaldau'ya kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.