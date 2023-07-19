Süper Lig'de Alexandru Cicaldau sürprizi

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Bir taraftan takımı güçlendirmek için önemli transferlere imza atmaya hazırlanan sarı-kırmızılı takımda ayrılacak oyuncuların durumu da büyük merak konusu...
Geçen sezon 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau bu sezon başı kampına davet almış ancak Avusturya'ya götürülmemişti. Okan Buruk Rumen orta sahanın performansını yeterli bulmadığı için kadroya dahil etmemişti.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Başakşehir'le anıldı ancak Emre Belözoğlu'nun bu transfere sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Başakşehir dışında Pendikspor'a önerilen Rumen futbolcuyu teknik direktör Osman Özköylü'nün de istemediği belirtiliyor.
Galatasaray'ın değer kaybetmemesi adına kiralamak istediği Alexandru Cicaldau'yu Süper Lig'den iki kulüp istiyor. Servet Çetin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor Rumen futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. Sivasspor gibi Konyaspor'da Cicaldau'ya kadrosuna katmak için girişimlere başladı.