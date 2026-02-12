İSTANBUL 13°C / 10°C
Spor

Süper Lig'de Altay Bayındır sürprizi! Resmen geri dönüyor: Sezon sonu...

Milli kaleci Altay Bayındır sezon sonunda Türkiye'ye dönme hazırlıkları yapıyor. Premier Lig'de Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Süper Lig deviyle sezon sonu için söz kesti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Süper Lig'de Altay Bayındır sürprizi! Resmen geri dönüyor: Sezon sonu...
Süper Lig devi Beşiktaş, Altay Bayındır için resmen devrede. Devre arasında Mert Günok ayrılığı yaşayan siyah beyazlılar kaleci transferi için Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ile görüşme gerçekleştirmişti. Başarılı eldiven için İngiliz kulübünden onay çıkmamıştı. Altay Bayındır'ın alternatifini devre arasında bulamayacağını ileten İngiliz kulübü sezon sonu için açık kapı bıraktı.

ALTAY BAYINDIR SEZON SONU GELECEK

Milli eldiven Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için Beşiktaş'ın devre arasındaki teklifine sıcak bakmıştı. Düzenli forma giymek isteyen 27 yaşındaki eldiven kulübüne takıldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Altay Bayındır transferini ısrarla istiyor. Altay Bayındır da siyah beyazlı kulübün formasını giymeye sıcak bakıyor. Transferin sezon sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester United forması giyen yetenekli eldiven bu sezon 6 maçta ilk 11'de şans buldu. Sezonun büyük bölümünü yedek kulübesinde geçiren Altay'ın 2027 yılı sonunda sözleşmesi sona eriyor.

