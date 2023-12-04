İSTANBUL 10°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9178
  • EURO
    31,3092
  • ALTIN
    1880.57
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de ayrılık resmen duyuruldu!
Spor

Süper Lig'de ayrılık resmen duyuruldu!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktörü Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

4 Aralık 2023 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Süper Lig'de ayrılık resmen duyuruldu!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Adana Demirspor'un başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ise oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.