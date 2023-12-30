İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de ayrılık! Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi
Spor

Süper Lig'de ayrılık! Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile yolları ayırdı.

IHA30 Aralık 2023 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
Süper Lig'de ayrılık! Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi
ABONE OL

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi. Bugün kulüp yönetimi ile yaptığı toplantıda Çetin'in devam etmek istemediği öğrenildi.

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

19 MAÇA ÇIKTI

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.