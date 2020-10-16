Süper Lig'de BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ertelendi

16 Ekim 2020 Cuma 19:18 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 19:27

Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Erzurumspor Kulübü, Hatayspor ile yapacakları maçın TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Covid-19 salgını sonrası Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin TFF tarafından yayınlanan talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:

"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar.

Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."