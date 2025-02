Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçında Adana Demirspor, sahadan çekilme kararı aldı. Mücadelenin 30. dakikasında deplasman ekibi Adana Demirspor, sahadan çekilirken karşılaşma yarıda kaldı.

Bu kararın ardından Adana Demirsporlu futbolcular, soyunma odasının yolunu tuttu.

KARARI TFF VERECEK

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından mücadeleye ilişkin karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

GALATASARAY HESAPLARINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Sarı kırmızılı kulüp, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından bir paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Rakip Adana Demirspor (5 puanla ve -31 averajla ligin son sırasında yer alıyor) ise maçtan çekilmeyi tercih etti" ifadeleri yer aldı.

Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.