İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2025 Pazar / 11 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de beklenmedik olay! Adana Demirspor sahadan çekildi
Spor

Süper Lig'de beklenmedik olay! Adana Demirspor sahadan çekildi

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Süper Lig'de beklenmedik olay! Adana Demirspor sahadan çekildi
ABONE OL

Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçında Adana Demirspor, sahadan çekilme kararı aldı. Mücadelenin 30. dakikasında deplasman ekibi Adana Demirspor, sahadan çekilirken karşılaşma yarıda kaldı.

Bu kararın ardından Adana Demirsporlu futbolcular, soyunma odasının yolunu tuttu.

KARARI TFF VERECEK

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından mücadeleye ilişkin karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

GALATASARAY HESAPLARINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Sarı kırmızılı kulüp, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından bir paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Rakip Adana Demirspor (5 puanla ve -31 averajla ligin son sırasında yer alıyor) ise maçtan çekilmeyi tercih etti" ifadeleri yer aldı.

İşte o anlar...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.