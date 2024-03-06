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Spor

Süper Lig'de bir hoca ayrılığı daha! Gaziantep FK, Marius Sumudica'yı açıkladı

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Gaziantep FK, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

6 Mart 2024 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
Süper Lig'de bir hoca ayrılığı daha! Gaziantep FK, Marius Sumudica'yı açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir.

Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır.

Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

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