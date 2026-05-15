Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında bugün Rizespor'a konuk olacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Maçın hakemi Asen Albayrak, ligde dört büyük takımın maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Ligi 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen Kartal, son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında formasından uzak kalacak. Siyah Beyazlılar, golcü futbolcu Oh'un adalesinde ağrı hissettiğini açıkladı. G.Koreli futbolcu riske edilmeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Yasin Özcan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu.