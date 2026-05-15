  • Süper Lig'de bir ilk yaşanacak! Beşiktaş'ın rakibi Rize: İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Öte yandan iki takım arasında oynanacak mücadele bir ilke sahne olacak. Hakem Asen Albayrak, Süper Lig'de dört büyüklerin maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. İşte müsabaka öncesi son gelişmeler...

BEYZA NUR YILMAZ15 Mayıs 2026 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında bugün Rizespor'a konuk olacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Maçın hakemi Asen Albayrak, ligde dört büyük takımın maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Ligi 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen Kartal, son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında formasından uzak kalacak. Siyah Beyazlılar, golcü futbolcu Oh'un adalesinde ağrı hissettiğini açıkladı. G.Koreli futbolcu riske edilmeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Yasin Özcan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

