Önümüzdeki yıla iddialı bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor, dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor... Bordo-Mavililer, ilk etapta hücum hattını elinden geldiğince güçlendirmek istiyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF ONUACHU

Bu doğrultuda kiralık olarak formayı giyen Paul Onuachu'nun, bonservisinin alınması için temaslar sürüyor.

ROTASYONA YERLİ YILDIZ

Diğer yandan da rotasyonu güçlendirmek adına yerli bir ismin takıma kazandırılması hedefleniyor. Listenin üst sıralarında ise Fenerbahçeli yıldız var.

SEZON SONU DÖNECEK

Bonservisi Fenerbahçe'nin elinde bulunan, şu anda ise Pendikspor forması giyen Umut Nayir, sezon sonunda Kanarya'ya geri dönecek.

Oradaki kontratı 2025 yılında bitecek olan deneyimli oyuncunun ise takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MASAYA OTURULACAK

Fırtına ise Umut'u kadrosuna katmanın peşinde. 30 yaşındaki forvet ile sezon sonunda masaya oturulacak.

AYDIN DA LİSTEDEYDİ...

Listedeki bir diğer yerli aday ise Oğuz Aydın... Alanyaspor'un genç kanat oyuncusu daha önce de gündemdeydi.

YENİ FORMÜL BELİRLENDİ

23 yaşındaki oyuncu için takas formülü devreye girdi. Trabzonspor Yönetimi, Oğuz'u transfer edebilmek adına teklifi hazırlıyor.