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Spor

Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler duyuruldu! TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemlerin isimlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler duyuruldu! TFF'den açıklama geldi
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Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32. haftası 18 Nisan Cuma günü oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek, Atakaş Hatayspor da iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.

Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş 32. haftada deplasmanda Göztepe'yle, Trabzonspor ise Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 32. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya Süper Lig'de 32. haftadaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

18 Nisan Cuma | 20.00: Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

18 Nisan Cuma | 20.00: Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi | 13.30: Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şanslan

19 Nisan Cumartesi | 16.00: Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19 Nisan Cumartesi | 19.00: Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar | 13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbak Küçük

20 Nisan Pazar | 16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

20 Nisan Pazar | 19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi | 20.00: Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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