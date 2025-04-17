Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32. haftası 18 Nisan Cuma günü oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.
Haftanın açılış maçlarında lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek, Atakaş Hatayspor da iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.
Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş 32. haftada deplasmanda Göztepe'yle, Trabzonspor ise Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 32. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya Süper Lig'de 32. haftadaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
18 Nisan Cuma | 20.00: Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
18 Nisan Cuma | 20.00: Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi | 13.30: Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şanslan
19 Nisan Cumartesi | 16.00: Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19 Nisan Cumartesi | 19.00: Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar | 13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbak Küçük
20 Nisan Pazar | 16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
20 Nisan Pazar | 19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi | 20.00: Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan