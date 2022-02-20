Süper Lig'de Bülent Korkmaz sürprizi! Resmen açıklandı

20 Şubat 2022 Pazar 18:19 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 18:41

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük için Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık anlaştığını açıkladı. Bülent Korkmaz, en son Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR, BÜLENT KORKMAZ İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

BÜLENT KORKMAZ'IN SÜPER LİG KARNESİ

Bülent Korkmaz, en son çalıştırdığı Alanyaspor'da 19 resmi maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Korkmaz, daha önceden Konyaspor, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırmıştı.