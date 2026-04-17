İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8691
  • EURO
    52,8664
  • ALTIN
    6901.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de büyük sürpriz! Bright Osayi-Samuel geri dönüyor
Süper Lig'de büyük sürpriz! Bright Osayi-Samuel geri dönüyor

Geçen yaz Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, kulübe veda ediyor. Ada ekibinde umduğunu bulamayan Nijeryalı sağ bek için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Bright Osayi-Samuel haberinin devamı...

BEYZA NUR YILMAZ17 Nisan 2026 Cuma 08:58
ABONE OL

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılarak İngiltere'ye dönen Nijeryalı sağ bek, Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olmuştu. Ancak İngiliz ekibinde işler yolunda gitmeyince Bright Osayi-Samuel'in ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

SÜPER LİG İDDİASI

İngiliz basınında edinilen bilgilere göre daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in adı Galatasaray ile anılmaya başlandı. Singo'nun giderek artan talipleri Boey'nin ise geleceğinin belirsiz olması nedeniyle sarı-kırmızılılarda Bright Osayi-Samuel'in gündeme geldiği ileri sürüldü.

Haberde son olarak Bright Osayi-Samuel'in teknik direktör Chris Davies ile çeşitli sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmasının beklenildiği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki deneyimli sağ bek bu maçlarda 1 asistlik katkı verdi. Nijeryalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.