Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılarak İngiltere'ye dönen Nijeryalı sağ bek, Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olmuştu. Ancak İngiliz ekibinde işler yolunda gitmeyince Bright Osayi-Samuel'in ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

SÜPER LİG İDDİASI

İngiliz basınında edinilen bilgilere göre daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in adı Galatasaray ile anılmaya başlandı. Singo'nun giderek artan talipleri Boey'nin ise geleceğinin belirsiz olması nedeniyle sarı-kırmızılılarda Bright Osayi-Samuel'in gündeme geldiği ileri sürüldü.

Haberde son olarak Bright Osayi-Samuel'in teknik direktör Chris Davies ile çeşitli sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmasının beklenildiği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki deneyimli sağ bek bu maçlarda 1 asistlik katkı verdi. Nijeryalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.