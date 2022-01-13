Süper Lig'de Çağdaş Atan sürprizi! Geri dönüyor

13 Ocak 2022 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:25

Süper Lig ekiplerinden Altay, Mustafa Denizli ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayı olarak öne çıkan isim Çağdaş Atan oldu. İzmir ekibinin son olarak geçen sezon Alanyaspor'da görev alan Çağdaş Atan'a teklif götüreceği öne sürüldü.

ALTAY'DA İLK ADAY ÇAĞDAŞ ATAN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mustafa Denizli ile yollarını ayıran İzmir ekibi ilk olarak Çağdaş Atan ile görüşecek.

Altay'ın Çağdaş Atan'ı görüşmek için İzmir'e davet ettiği belirtilirken, siyah-beyazlı ekibin Atan ile anlaşamaması halinde Yalçın Koşukavak ile görüşeceği ifade edildi.



ÇAĞDAŞ ATAN'IN SÜPER LİG KARNESİ

Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Alanyaspor'un hocalığını yapan Çağdaş Atan, 47 maçta 20 galibiyet alırken, 8 beraberlik ve 16 yenilgi almıştı. Alanyaspor, 41 yaşındaki teknik adamla bu sezon 3. haftanın ardından yolları ayırmıştı.