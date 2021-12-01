Süper Lig'de Çağdaş Atan sürprizi! Teklif bekliyor

Star.com.tr 1 Aralık 2021 Çarşamba 22:47 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 22:47

Türkiye'de Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir grafik çizen Çağdaş Atan bu sezona kötü başlamış ve ardından Akdeniz ekibinden ayrılmıştı. Bülent Korkmaz'ın görevi devir almasının ardından ise Çağdaş Atan dinlenmeye çekilmiş ve hiçbir kulüple anlaşma sağlamamıştı. Teknik ekibine Süper Lig'i yakından takip ettiren genç ve başarılı hocanın takım çalıştırmaya hazır olduğu ve gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

ÇAĞDAŞ ATAN İTALYA'YA GİTMİŞTİ

Teknik Direktör Çağdaş Atan son olarak İtalya'ya Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin antrenmanlarını izlemeye gitmişti. Bir dergiye yaptığı açıklamada, rakiplerin geriye yaslanıp pas oyunundan vazgeçmesini saygı duyulacak bir tercih olarak gördüğünü ancak, bu problemi ortadan kaldıracak çözümler üretmeye çalıştığını vurgulamıştı. Gasperi'nin de kendisiyle benzer felsefede olduğunu belirterek İtalya'ya gitme gerekçesini söylemişti.

Çağdaş Atan, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak başladığı teknik direktörlük kariyerine Alanyaspor'un başına geçerek sürdürmüştü. 2020 yılında Alanyaspor'u çalıştıran genç teknik adam 2021 sezonunun üçüncü haftasında takımdan ayrılmıştı.