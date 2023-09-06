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Spor

Süper Lig'de Caleb Ekuban sürprizi

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Caleb Ekuban ile anlaşma sağladı.

Fanatik6 Eylül 2023 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Süper Lig'de Caleb Ekuban sürprizi
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İlhan Palut yönetiminde Trendyol Süper Lig'e iyi başlayan Çaykur Rizespor, fırsat transferleriyle kadrosunu güçlendirmek adına kolları sıvadı.

Palut'un talebi doğrultusunda özellikle ön bölgedeki kaliteyi artırmak isteyen Yeşil-Mavililer, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Genoa'lı Caleb Ekuban'la temasa geçti. Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan Atmacalar, İtalyan temsilcisiyle de görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Rizespor, bu hafta içerisinde Ekuban'a imza attırmak adına tüm şartları zorlayacak.

47 GOLLÜK UNUTULMAZ KATKI

Trabzonspor'da forma giydiği 3 sezonluk dönemde kariyerinin en skorer yıllarını yaşayan Ekuban, 103 karşılaşmada 29 kez fileleri havalandırarak 18 de gol pası vermişti. Genoa'daki 51 maçlık döneminde ise yalnızca 4 gol, 4 asist üretebilen oyuncunun yeniden Türkiye macerasına oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında. Rizespor, Ekuban'ın yanı sıra en az 4 takviye daha yapmayı planlıyor.

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