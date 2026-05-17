Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı Süper Lig bu akşam sona eriyor. Karagümrük ve Kayserispor'un ardından ligden düşen son takım da netleşecek. Geçen hafta G.Saray'a kaybeden ve 29 puanla 16. sırada bulunan Antalya, kümede kalmayı garantileyen Kocaelispor'a konuk olacak. Akdeniz ekibi şu an düşme hattının içinde yer alıyor. 31 puanlı Gençlerbirliği, ligi üçüncü sırada bitiren Trabzonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fatih Tekke'nin Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi rotasyonlu bir kadro sürmesi bekleniyor. Eyüpspor ise ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ile Kadıköy'de mücadele edecek. 32 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa ise şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak. Kutlama yapan Aslan'ın da rotasyonlu kadro ile çıkma ihtimali yüksek.