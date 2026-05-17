İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de can pazarı! Küme düşecek son takım netleşiyor
Spor

Süper Lig'de can pazarı! Küme düşecek son takım netleşiyor

Trendyol Süper Lig'de Karagümrük ve Kayseri'nin ardından düşen son takım bugün belli olacak

AKŞAM17 Mayıs 2026 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Süper Lig'de can pazarı! Küme düşecek son takım netleşiyor
ABONE OL

Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı Süper Lig bu akşam sona eriyor. Karagümrük ve Kayserispor'un ardından ligden düşen son takım da netleşecek. Geçen hafta G.Saray'a kaybeden ve 29 puanla 16. sırada bulunan Antalya, kümede kalmayı garantileyen Kocaelispor'a konuk olacak. Akdeniz ekibi şu an düşme hattının içinde yer alıyor. 31 puanlı Gençlerbirliği, ligi üçüncü sırada bitiren Trabzonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fatih Tekke'nin Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi rotasyonlu bir kadro sürmesi bekleniyor. Eyüpspor ise ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ile Kadıköy'de mücadele edecek. 32 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa ise şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak. Kutlama yapan Aslan'ın da rotasyonlu kadro ile çıkma ihtimali yüksek.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.