Süper Lig'de Cengiz Ünder sürprizi! Resmen duyurdular

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için yeni bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder'e son olarak Süper Lig'in dev kulübü talip oldu.

CENGİZ ÜNDER'E 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Cengiz Ünder sezon başında İtalya ekibi Roma'dan Fransız kulübü Marsilya'ya 8.40 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Cengiz Ünder sezon içerisinde zaman zaman gösterdiği performans ile eleştirilerin odağında oldu.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; yetenekli futbolcu Cengiz Ünder'e Süper Lig'in dev kulübü Fenerbahçe talip oldu. Gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip oyuncuyu kadrosuna katmak için Fransız ekibi Marsilya'ya 4 milyon euroluk teklifte bulundu.

TEKLİF UYGUN BULUNMADI



Öte yandan Ligue 1 ekibi yapılan teklifi gülünç buldu ve bu rakama oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. Cengiz Ünder ile ilgili nihai bir karar vermemiş olan Marsilya yönetimi daha iyi teklifleri beklemeye koyuldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Cengiz Ünder bu sezon Olimpik Marsilya forması ile tüm kulvarlarda 46 maçta görev aldı bunların 32'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2924 dakika oyunda kalan futbolcu 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.