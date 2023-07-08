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Spor

Süper Lig'de Cengiz Ünder sürprizi! Resmen duyurdular

Sezon başında Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder için beklenmedik bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder'e Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Temmuz 2023 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Süper Lig'de Cengiz Ünder sürprizi! Resmen duyurdular
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Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için yeni bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder'e son olarak Süper Lig'in dev kulübü talip oldu.

CENGİZ ÜNDER'E 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Cengiz Ünder sezon başında İtalya ekibi Roma'dan Fransız kulübü Marsilya'ya 8.40 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Cengiz Ünder sezon içerisinde zaman zaman gösterdiği performans ile eleştirilerin odağında oldu.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; yetenekli futbolcu Cengiz Ünder'e Süper Lig'in dev kulübü Fenerbahçe talip oldu. Gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip oyuncuyu kadrosuna katmak için Fransız ekibi Marsilya'ya 4 milyon euroluk teklifte bulundu.

TEKLİF UYGUN BULUNMADI

Öte yandan Ligue 1 ekibi yapılan teklifi gülünç buldu ve bu rakama oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. Cengiz Ünder ile ilgili nihai bir karar vermemiş olan Marsilya yönetimi daha iyi teklifleri beklemeye koyuldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder bu sezon Olimpik Marsilya forması ile tüm kulvarlarda 46 maçta görev aldı bunların 32'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2924 dakika oyunda kalan futbolcu 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.

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