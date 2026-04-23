23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Süper Lig'de derbi haftası! İşte program...
Süper Lig'de derbi haftası! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta yarın Başakşehir-Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Haftanın merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 10:30
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 31. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

