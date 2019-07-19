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Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak

Ligde İstanbul ve Antalya'da yaşanan derbi heyecanına 'başkent derbisi' de eklendi. Ankara takımları MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 7 yıl sonra Süper Lig'de yeniden buluştu. Sezonun 6. haftasında ligde 2 derbi heyecanı birden yaşanacak

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Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği'nin de MKE Ankaragücü ile birlikte yer alacağı Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda başkent derbisi oynanacak.

İstanbul ve Antalya derbilerinin heyecanının yaşanacağı Süper Lig'de bu sezon futbolseverler, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün mücadele edeceği başkent derbisini de izleme şansı bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun 6 . haftasında 2 derbi heyecanı birden yaşanacak.

- 2 derbi birden

İstanbul derbisinde 6. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlarken, diğer derbi karşılaşması da MKE Ankaragücü ile 1 yıl aradan sonra yeniden lige dönen Gençlerbirliği arasında başkentte yapılacak.

Ankara'nın sarı-lacivertli temsilcisiyle kırmızı-siyahlı takımı, 7 yıl sonra buluştukları Süper Lig'de yeni statları Eryaman'da karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında ayrıca 9. haftada Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftada Alanyaspor-Antalyaspor ve 16. haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.  (AA)

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