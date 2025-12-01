Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

Ligde henüz yenilgi yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde liderliği almaya çalışacak.

Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

ÇAĞLAR VE SZYMANSKİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

SINIRDA TEK İSİM

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle derbide sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sane, Barış Alper, İlkay, Osimhen.