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Spor

Süper Lig'de dev randevu: TS-GS maçı yaklaşıyor! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 35. haftasında nefesler tutuldu! Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, Karadeniz'de zorlu bir sınava çıkıyor. Trabzonspor ise taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? TS-GS maçı nereden izlenir, şifreli mi? İşte tüm detaylar...

7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Süper Lig'de dev randevu: TS-GS maçı yaklaşıyor! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi belli oldu. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım 3 puan almayı hedeflerken, Karadeniz ekibi güçlü rakibini yenerek sıralamadaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.Taraftarların heyecanla beklediği dev randevuda nefesler tutulacak. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-GS maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir mücadele yaşanacak. Trabzonspor, Papara Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde sezon sonuna yaklaşılırken hem zirve hem Avrupa yarışını doğrudan etkileyen bu karşılaşma, büyük bir heyecana sahne olacak.

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Biletlerini henüz almayan Trabzonspor taraftarları için Passolig sistemi üzerinden satışlar devam ediyor.

GALATASARAY 3 PUAN PEŞİNDE

Şampiyonluk yarışında hata lüksü olmayan Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönerek avantajını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki formunu bu kritik maçta da sahaya yansıtmak hedefinde.

TRABZONSPOR KENDİ EVİNDE GÜÇLÜ

Trabzonspor ise taraftarı önünde oynayacağı bu önemli maçtan galibiyetle ayrılarak, hem moral bulmak hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karadeniz temsilcisi, iç saha performansına güveniyor ve Galatasaray karşısında sürpriz yapmanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor-Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları 2025

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