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Spor

Süper Lig'de düşme hattı alev aldı! İşte puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de 39. haftanın perdesi, oynanan 5 maçla kapandı. Oluşan puan durumu ve 40. hafta maç programı şu şekilde...

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:10
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Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

Ligde 39. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 76'ya çıkaran Fenerbahçe ikinci, 75 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 7-0

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 2-3

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-2

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçti.

- Puan durumu

Süper Lig'de 39. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ 37256685384781
2.FENERBAHÇE 37237767373076
3.GALATASARAY 37236870333775
4.TRABZONSPOR 371713745341164
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR37141675041958
6.AYTEMİZ ALANYASPOR381691355421357
7.ATAKAŞ HATAYSPOR37169126051957
8.GAZİANTEP 371412115446854
9.GÖZTEPE 371312125551451
10.FATİH KARAGÜMRÜK 371312125249351
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR371112144747045
12.ÇAYKUR RİZESPOR371112144859-1145
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR38916134053-1343
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR371110164155-1443
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR37914144349-641
16.KASIMPAŞA 371010174254-1240
17.HES KABLO KAYSERİSPOR37912163450-1639
18.MKE ANKARAGÜCÜ37108194459-1538
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR38910194165-2437
20.GENÇLERBİRLİĞİ3798203766-2935
21.YUKATEL DENİZLİSPOR37610213667-3128

- 40. hafta

Ligde tamamı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının programı şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayı bay geçecek.

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