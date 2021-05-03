Süper Lig'de düşme hattı alev aldı! İşte puan durumu...

Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
Ligde 39. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 76'ya çıkaran Fenerbahçe ikinci, 75 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 7-0
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: 5-1
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 2-3
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-2
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1
Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1
Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçti.
- Puan durumu
Süper Lig'de 39. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|37
|25
|6
|6
|85
|38
|47
|81
|2.FENERBAHÇE
|37
|23
|7
|7
|67
|37
|30
|76
|3.GALATASARAY
|37
|23
|6
|8
|70
|33
|37
|75
|4.TRABZONSPOR
|37
|17
|13
|7
|45
|34
|11
|64
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|37
|14
|16
|7
|50
|41
|9
|58
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|38
|16
|9
|13
|55
|42
|13
|57
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|37
|16
|9
|12
|60
|51
|9
|57
|8.GAZİANTEP
|37
|14
|12
|11
|54
|46
|8
|54
|9.GÖZTEPE
|37
|13
|12
|12
|55
|51
|4
|51
|10.FATİH KARAGÜMRÜK
|37
|13
|12
|12
|52
|49
|3
|51
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|37
|11
|12
|14
|47
|47
|0
|45
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|37
|11
|12
|14
|48
|59
|-11
|45
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|38
|9
|16
|13
|40
|53
|-13
|43
|14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|37
|11
|10
|16
|41
|55
|-14
|43
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|37
|9
|14
|14
|43
|49
|-6
|41
|16.KASIMPAŞA
|37
|10
|10
|17
|42
|54
|-12
|40
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|37
|9
|12
|16
|34
|50
|-16
|39
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|37
|10
|8
|19
|44
|59
|-15
|38
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|38
|9
|10
|19
|41
|65
|-24
|37
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|37
|9
|8
|20
|37
|66
|-29
|35
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|37
|6
|10
|21
|36
|67
|-31
|28
- 40. hafta
Ligde tamamı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının programı şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayı bay geçecek.