26 Temmuz 2020 Pazar 10:04 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 10:04

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol kralı belli oldu. Medipol Başakşehir'in şampiyon olması sonrasında Süper Lig'de en çok gol atan takım gündeme geldi. Bu sezon koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz izlendi. Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir karşılaşması dışında tamamlanırken, gol ve asist krallığı da belirginleşti. Böylece Süper Lig'in gol kralı belli oldu. Süper Lig'de en çok gol atan kim 2020? İşte Süper Lig'in yeni gol kralı

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, 24 golle 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol kralı oldu. Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse 22 golle ikinci sırada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor'dan Adis Jahovic ise 17 golle 3'üncü oldu.

Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir karşılaşması dışında tamamlanırken, gol ve asist krallığı da belirginleşti.

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, 24 golle 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alırken, Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse 22 golle ikinci, Fraport TAV Antalyaspor'dan Adis Jahovic ise 17 golle 3'üncü oldu.

Asist krallığında ise Medipol Başakşehirli Edin Visca 12 asistle zirvede yer aldı. Beşiktaşlı Caner Erkin ve Galatasaraylı Ömer Bayram ise 10'ar asistle zirveyi takip etti.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Asist krallığında ise Medipol Başakşehirli Edin Visca 12 asistle zirvede yer aldı. Beşiktaşlı Caner Erkin ve Galatasaraylı Ömer Bayram ise 10'ar asistle zirveyi takip etti.

Oyuncu Adı Maç 11 Dk Pen Gol GO

Trabzonspor: Alexander Sörloth 34 34 2992 2 24 0.71

Aytemiz Alanyaspor: Papiss Cisse 32 30 2739 2 22 0.69

Fraport TAV AntalyasporAdis Jahovic 31 31 2719 6 17 0.55

FenerbahçeVedat Muriqi 32 30 2740 3 15 0.47

GençlerbirliğiBogdan Stancu 24 21 1870 3 14 0.58

BeşiktaşBurak Yılmaz 25 24 2061 6 13 0.52

Demir Grup SivassporMustapha Yatabare 31 31 2661 - 13 0.42

Medipol BaşakşehirDemba Ba 27 17 1715 1 12 0.44

Medipol BaşakşehirEdin Visca 32 32 2856 5 12 0.38

KasımpaşaMame Thiam 24 23 1916 - 11 0.46